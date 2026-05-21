Yamandú Orsi asiste al homenaje en Argentina de uruguayos asesinados por dictadura en 1976

En el acto, realizado en la sede de la Legislatura capitalina, se rindió homenaje a los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, secuestrados y asesinados hace 50 años en Argentina.

Orsi, miembro del Frente Amplio y presidente de Uruguay desde el 1 de marzo de 2025, acudió al acto con su vicepresidenta, Carolina Cosse, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En el acto también estuvieron presentes, entre otros, familiares de los homenajeados, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), y el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

Los crímenes de hace 50 años se cometieron en el marco del Plan Cóndor, como se llamó a la acción coordinada de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur americano para eliminar a opositores políticos.

Todas las víctimas uruguayas se habían exiliados en Buenos Aires.

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"Estamos conmemorando un terrible asesinato que ha marcado la historia de Argentina y Uruguay", señaló el presidente de la Legislatura de Buenos Aires, el peronista Leandro Santoro, impulsor del homenaje, que incluirá la colocación de una placa conmemorativa en la embajada de Uruguay en Argentina.

El periodista y exsenador Zelmar Michelini, uno de los fundadores del Frente Amplio, fue secuestrado por miembros del Ejército argentino el 18 de mayo de 1976 en el hotel Liberty, sobre la céntrica avenida Corrientes de Buenos Aires.

El exdiputado Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, fue secuestrado el mismo día, también por militares, en el domicilio en el que vivía en la capital argentina.

Pocos días antes, el 13 de mayo, habían sido secuestrados en Buenos Aires Rosario del Carmen Barredo y su pareja, William Whitelaw, dos jóvenes miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

Los secuestrados estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención en el barrio capitalino de Floresta.

Los cuerpos sin vida de los cuatro secuestrados fueron hallados dentro de un automóvil el 21 de mayo de 1976.

El embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa, recordó que estos asesinatos tuvieron un "impacto enorme", particularmente porque Michelini y Gutiérrez Ruiz "representaban quizás la síntesis de lo mejor de la tradición política uruguaya".

"Siempre hubo exilios cruzados en Montevideo y Buenos Aires, pero a los protagonistas no se los iba a buscar del otro lado. (...) Lo que nunca supieron estos cuatro orientales es que, para los uruguayos, la señal de la barbarie desatada fue su muerte, que significó la ruptura absoluta de todos los códigos, incluso en la persecución y el terrorismo de Estado", afirmó Cánepa.