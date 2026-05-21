Zelenski visita frontera con Bielorrusia y advierte a Minsk para que no ataque a Ucrania

La visita coincide con los ejercicios conjuntos con armamento adaptado para portar munición nuclear que llevan a cabo los Ejércitos de Rusia y Bielorrusia en territorio bielorruso y se produce en el contexto de las advertencias de Zelenski sobre las supuestas presiones que estaría ejerciendo el Kremlin sobre Minsk para implicarse en la guerra.

“Las Fuerzas de Defensa ucranianas, las Fuerzas de Seguridad y nuestra inteligencia saben cuáles son las amenazas y cómo responder a ellas de forma justa, sin ninguna duda”, dijo Zelenski en su discurso vespertino, grabado desde la ciudad de Slavútich, en el extremo norte de Ucrania.

Zelenski explicó que los trabajos para reforzar la frontera consisten en construir más fortificaciones y volvió a advertir de supuestos planes rusos de atacar desde el territorio de Bielorrusia y desde la región vecina rusa de Briansk.

El presidente ucraniano dijo que Ucrania tiene capacidad para hacer frente a cualquier amenaza desde el norte.

Antes de que Zelenski publicara su discurso desde Slavútich, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, declaró que no tiene intención de implicar a Bielorrusia de forma directa en la guerra.

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Lukashenko, que cedió el territorio de su país para que Rusia invadiera Ucrania al comienzo de la guerra, en febrero de 2022, también se mostró dispuesto a reunirse con Zelenski tanto en Bielorrusia como en Ucrania.