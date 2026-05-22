Al menos tres personas vieron una transmisión en vivo del ataque a la mezquita en EE.UU.

El FBI confirmó que los jóvenes de 17 y 18 años participaban en conversaciones en línea en sitios web gore y uno de ellos transmitió en vivo el asalto armado en el Centro Islámico de San Diego, que se saldó con la muerte de cinco personas, incluidos los pistoleros.

Según el análisis de la televisora, uno de los espectadores instó a otro a alertar a las fuerzas del orden, pero no está claro si alguien lo hizo.

La transmisión comenzó antes del ataque y se habría realizado por una videollamada a través de la aplicación Signal con una usuaria identificada como ‘Noelle’ con la que los atacantes mantuvieron contacto por unos 20 minutos, de acuerdo a la investigación de CBS.

'Noelle' habría utilizado un segundo teléfono para realizar una videollamada en Discord con otro usuario, identificado como ‘Otto’, colocando la cámara de tal manera que él pudiera ver la llamada de Signal en tiempo real.

‘Otto’ habría grabado con su propio dispositivo la retransmisión del ataque y mantenido conversación con otras personas describiendo que el ataque era en “alguna mezquita”.

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Una de las personas habría instado a que ‘Noelle’ llamara a la policía, para cuando ‘Otto’ contestó los atacantes ya habían matado a tres personas y se habían quitado la vida.

Las autoridades identificaron a los atacantes fallecidos como Cain Lee Clark y Caleb Liam Vazquez, de 17 y 18 años, respectivamente.

Clark habría disparado a Vazquez para después quitarse la vida.

Los investigadores creen que los jóvenes se conocieron por internet, donde descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego, una zona fronteriza entre California y México.

También se habrían radicalizado a través de información hallada en internet. Ambos transmitieron su ataque en vivo, emulando el ataque de Brenton Tarrant, que mató a 51 personas e hirió a otras 89 en un ataque contra una mezquita y un centro islámico en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

El FBI investiga un supuesto manifiesto de 75 páginas titulado 'La Nueva Cruzada: Hijos de Tarrant', dejado por los jóvenes.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego Mark Remily dijo en una conferencia de prensa posterior al ataque que el escrito comprende un amplio espectro de razas y religiones. "Estos sujetos no discriminaron a quién odiaban", señaló.