Asesinan en el noroeste de México al cantante de reguetón Degezeta

De acuerdo con los medios, la agresión ocurrió alrededor de las 21.00 hora local (03.00 GMT del viernes) en el cruce de las calles Constitución y Jesús Andrade, en el barrio Miguel Alemán, frente al estadio Ángel Flores, sede del equipo de béisbol Tomateros de Culiacán y cerca del Monumento a la Pelota.

Según reportes preliminares, el artista de 22 años viajaba en un automóvil Nissan Versa gris junto a Iván Marlon, de 45 años, cuando hombres armados aprovecharon una parada obligada en un semáforo para acercarse al vehículo y disparar en repetidas ocasiones contra sus ocupantes.

Tras el ataque, el automóvil quedó con el motor encendido y mal estacionado, mientras efectivos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional acordonaron la zona. Técnicos forenses de la fiscalía estatal incautaron el vehículo y recabaron evidencia balística.

Inicialmente, las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas, pero horas después trascendió que uno de los fallecidos era Degezeta, nombre con el que Mario Alberto Barreto era conocido en redes sociales y plataformas musicales.

El cantante, originario de Hermosillo, Sonora, se había trasladado tiempo atrás a Culiacán para impulsar su carrera dentro de la música urbana.

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Según versiones difundidas tras el atentado, momentos antes de la agresión había salido de un estudio de grabación y minutos previos compartió en Instagram una historia desde el lugar, que se convirtió en su última publicación.

La muerte del intérprete generó reacciones en redes sociales, especialmente después del mensaje difundido por Hyphyurban, sello musical que representaba al artista.

“Anoche nos tocó despedir a alguien que no solo era artista de la disquera… era nuestro hermano”, escribió la empresa en una publicación acompañada de una fotografía del cantante.

La disquera recordó además que el joven dejó Sonora para perseguir su sueño musical en Sinaloa. “Dejó su tierra en Hermosillo para irse a Culiacán persiguiendo un sueño. Hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento”, expresó.

Degezeta inició escribiendo canciones de rap desde los 10 años y comenzó formalmente su carrera musical en 2020. En 2023 optó por enfocarse en el reguetón, influenciado por exponentes como Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel.

Con más de 38.000 oyentes mensuales en Spotify, el cantante emergía como una promesa del género urbano, con temas como ‘Welcome To The Club’, 'Chanel', 'TOSTO NAZO' y 'Mentira Buena (Versión Tumbada)' entre sus canciones más reproducidas.