Barco humanitario español hace escala en su ruta para apoyar a la sanidad cubana

"Lo que ahora mismo está intentando hacer (Donald) Trump no es un bloqueo, es prohibir la vida del pueblo cubano", clamó este viernes el exparlamentario europeo Miguel Urban, de la organización del Proyecto Rumbo a Cuba, en el que participan más de una veintena de organizaciones.

El velero Astral partió el pasado 13 de mayo de Barcelona (noreste de España) con varios objetivos, entre ellos llevar paneles fotovoltaicos al hospital pediátrico, para evitar los constantes fallos de suministro eléctrico que afectan a sus tratamientos, motivados por el bloqueo al que EEUU está sometiendo a la isla caribeña.

El velero atracó en el gaditano Puerto Sherry tras no haber podido atracar en el puerto de la ciudad de Cádiz, como estaba previsto.

"No entendemos qué es lo que pasa con una misión humanitaria como la que estamos llevando rumbo a Cuba, ¿qué bloqueos políticos puede haber? Pero desde aquí los queremos denunciar", afirmó Miguel Urban.

"Rumbo a Cuba", además de llevar los paneles a la isla, quiere ser "un trayecto pedagógico" a través del que los ciudadanos puedan conocer "la situación que vive ahora mismo el pueblo cubano después de 60 años de boqueo, que se ha agudizado con un auténtico asedio medieval al que se le está sometido por parte de Trump", dijo Urban.

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El proyecto también tiene como objetivo pedir al Gobierno español y a la Unión Europea (UE) "que ayude a romper ese bloqueo, que no siga las políticas criminales de Donald Trump y que ayude al pueblo cubano a poder tener una vida en paz", además de recaudar fondos para ayudar a la sanidad cubana.

El viaje del velero de Open Arms es una misión impulsada por más de una veintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas para "denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba" por EE.UU. y los efectos en servicios básicos de la isla caribeña, especialmente los sanitarios.