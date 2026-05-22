Bruselas: la propuesta de Merz para Ucrania demuestra "firme compromiso" con su adhesión

"Hemos recibido la carta del canciller y acogemos con satisfacción que el debate se esté produciendo ahora entre los Estados miembros; además, animamos a que este debate avance realmente en el seno del Consejo Europeo", dijo el portavoz europeo de Ampliación, Guillaume Mercier, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo.

"Esto demuestra, en definitiva, que también existe un firme compromiso por parte de los Estados miembros para hacer realidad la ampliación lo antes posible", añadió.

En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Nikos Jristodulidis, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), el canciller alemán pidió que en la próxima reunión informal de los líderes europeos, prevista los días 18 y 19 de junio en Bruselas, se discuta la idea de crear el estatus de "miembro asociado para Ucrania".

Merz precisó que su idea de ser "miembro asociado" para la UE otorgaría el derecho de participar en las reuniones del Consejo Europeo y el Consejo de la UE, pero sin derecho de voto.

Sin embargo, el portavoz europeo recordó también que es "igualmente importante que cumplamos con la culminación del proceso de ampliación de la UE con todos los países candidatos que llevan muchos años trabajando para lograr la adhesión" y que "cualquier solución innovadora debe estar impulsada por este proceso basado en los méritos".

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Asimismo, Mercier no quiso entrar a debatir la legalidad de la propuesta de Berlín, argumentando que es una discusión que debe producirse en primer lugar entre los países de la UE.

Mercier añadió que "de cara al futuro, debemos asegurarnos de que nuestro enfoque respecto a la ampliación sea el adecuado para alcanzar nuestros objetivos", y que por eso, "la Comisión seguirá colaborando activamente con los Estados miembros y los países candidatos para encontrar las mejores soluciones que nos hagan más fuertes como Unión y nos proporcionen mayor seguridad".

Finalmente, el Ejecutivo europeo reiteró su ambición de empezar a abrir los clústeres para avanzar con la adhesión de Ucrania lo antes posible.