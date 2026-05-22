Burnham, principal rival de Starmer, inicia su campaña para ganar un escaño

El alcalde prometió un "cambio frente a una política desgastada" al presentar su programa de cara a la elección parcial del 18 de junio en la circunscripción de Makerfield, en el norte de Inglaterra, que quedó vacante tras la dimisión del diputado laborista Josh Simons para facilitar su regreso al Parlamento.

Burnham aspira a convertirse en diputado para poder, en última instancia, presentarse a unas primarias del Partido Laborista con las que trataría de sustituir a Starmer al frente de la formación y del Gobierno.

Aunque centró su intervención en asuntos locales, el político, de 56 años, reconoció también la necesidad de cambio en el Partido Laborista: "Tenemos que mejorar. Un voto por mí en esta elección parcial es un voto para cambiar el Partido Laborista", afirmó.

Burnham, que ya fue parlamentario entre 2001 y 2017, se enfrentará en la contienda al partido populista de derechas Reform UK, que ya ha anunciado a su candidato, el fontanero Robert Kenyon, quien acabó segundo en ese distrito en las elecciones generales de 2024.

Kenyon ha sido criticado en los últimos días al descubrirse que en su página personal de Facebook, ahora eliminada, mantenía contacto con un activista neonazi.

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Por su parte, el Partido Verde ha reabierto el periodo de nominaciones tras suspender a su candidato inicial, Chris Kennedy, por sugerir que fue exagerada la respuesta de las autoridades a un atentando en marzo contra ambulancias de la comunidad judía.

De lograr el escaño, Burnham prevé postularse -aunque quizás no de inmediato- en unas eventuales elecciones dentro del laborismo para sustituir a Starmer, siempre que consiga el aval de 81 diputados de la formación, un 20 % del grupo parlamentario, así como de organizaciones afiliadas.

El exministro de Sanidad, Wes Streeting, que dimitió la semana pasada del Ejecutivo para propiciar la lucha por el liderazgo, ha confirmado que también concurriría en esas futuras primarias.

Ninguno de los posibles aspirantes a sustituir al primer ministro, entre ellos la ex viceprimera ministra Angela Rayner, ha abierto aún formalmente el proceso de elecciones internas, para lo que es condición demostrar el apoyo de esos 81 diputados.

A su vez, Starmer, que llegó al poder en julio de 2024 con mayoría absoluta, mantiene que no piensa dimitir, pese a la presión tras los malos resultados obtenidos en las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de mayo.

Dado que, para disputar el escaño de Makerfield, Burnham dejará vacante su puesto de alcalde de Mánchester, el Gobierno habrá de fijar la fecha de unas elecciones locales para sustituirle, con el riesgo de perder esa importante plaza.