El belga Lukas Dhont compite en Cannes con una delicada historia de amor homosexual

"La Primera Guerra Mundial es una guerra que forma parte de nuestra historia belga, porque esa guerra, esos combates, fueron en nuestra tierra y casi cada día paso por campos y cementerios de los chicos que dieron su vida en ese conflicto", explicó el realizador en una rueda de prensa.

Pero descubrió una serie de fotos en las que se veía a dos jóvenes soldados belgas que habían tratado de hacer arte con las municiones o los sacos de arena de las trincheras. "Se sonreían el uno al otro y mí esa imagen de resistencia me pareció un acto de liberación" de unos hombres que se resistían a la violencia que les rodeaba.

Dhont nunca había visto ese tipo de fotografías. "Hay como una política de memoria, por la que hay algunas imágenes de la guerra que vemos mucho, de hombres violentos que destruyen, pero no de creación, de ternura, de colaboración".

Eso le motivó el deseo de hacer este filme, el poder contar la historia de alguno de esos millones de jóvenes que murieron en la guerra y que en sus últimos momentos intentaron encontrar el placer, también físico. "Para mí es muy emotivo", agregó.

"Coward" se desarrolla en 1916 en el frente belga y se centra en la relación de Pierre (Emmanuel Macchia), que acaba de alistarse, y Francis (Valentin Campagne), que trabaja en el equipo de aprovisionamiento y que organiza espectáculos para mantener alta la moral de los soldados.

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Una película en la que hay un homenaje consciente al filme 'Paths of Glory' ('Senderos de gloria', 1957) de Stanley Kubrick, y a "La gran ilusión' (1937), de Jean Renoir, dos cineastas que retrataron muy bien el concepto del enemigo.

Porque el objetivo de Dhont era arrojar luz a lo que vivían los soldados, a su miedo. Los hombres suelen ser destacados en las guerras por su capacidad de destruir y de hacer el mal, no por su capacidad de estar ahí los unos por los otros.

Pero "cuando lees los diarios íntimos de esos jóvenes soldados descubres un mundo completamente diferente", resaltó el realizador, ganador de la Cámara de Oro de Cannes a la mejor ópera prima por 'Girl' (2018) y del Gran Premio del Jurado por 'Close' (2022).

En esos diarios cuentan que van a besar a su camaradas antes de acostarse, en una penumbra que deja espacio para las emociones reprimidas, explicó.

"Vivimos en una época donde la violencia del patriarcado y de los hombres no ha estado nunca tan presente", dijo Dhont, que señaló que 'Coward' habla también de la situación actual

"Aún hoy aceptamos y exigimos que los jóvenes sacrifiquen sus vidas por el juego de poder y eso es una buena razón para hacer un filme sobre el pasado para hablar también del presente", agregó.