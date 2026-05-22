El dibujante Yoichi Takahashi ('Oliver y Benji') estará en la Comic-Con Málaga, España

Takahashi, creador del universo 'Captain Tsubasa', con sus múltiples secuelas, anime y animaciones originales en vídeo, también se hizo cargo del Nankatsu SC, club de fútbol japonés inspirado en su propia obra, señaló este viernes la organización de la Comic-Con Málaga.

La saga de 'Captain Tsubasa', conocida como 'Campeones: Oliver y Benji' en España y 'Supercampeones' en Hispanoamérica tuvo un gran éxito internacional durante las décadas de los ochenta y los noventa.

La convención de cómics masiva ya había anunciado la presencia de otros invitados como los actores Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de la trilogía de 'El señor de los anillos', Richard Dean Anderson ('MacGyver'), Kristian Nairn ('Juego de tronos'), Iñaki Godoy ('One piece'), Michael Rooker ('Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead'), John Romita Jr. ('Spider-Man, 'Kick-Ass') y Kevin Smith ('Clerks', 'View Askewniverse').