El ex primer ministro francés Gabriel Attal se lanza a la carrera por el Elíseo

Con el suyo son ya una quincena de nombres que han mostrado su intención de ocupar el puesto que dejará vacante Emmanuel Macron, que no podrá presentarse a un tercer mandato, a la espera de que logren los avales de cargos públicos necesarios para presentarse.

Attal estaba considerado como una de las figuras más próximas a Macron cuando este le convirtió en enero de 2024 en el más joven primer ministro de la historia del país, con solo 34 años, pero las relaciones entre ambos se distanciaron tras su salida del cargo ocho meses más tarde.

Las críticas al que fuera su mentor se hicieron habituales, en particular por el adelanto de las legislativas que decidió en julio de aquel año, tras estrellarse en las europeas. Attal fue en paralelo cimentando su candidatura, que ahora hace oficial.

"Amo a mi país con pasión", clamó el político en el centro de la plaza de Mur-de-Barrez, un pueblo de 700 habitantes del sur del país, en un mensaje claro hacia la Francia rural, donde dio el paso de oficializar su candidatura.

Attal tendrá ahora que imponerse ante la opinión a un Philippe que, por ahora, le distancia en las encuestas y que hace unos días, tras haber revalidado la alcaldía de la ciudad portuaria de Le Havre, también se colocó en la carrera por el Elíseo.

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Ambos han mostrado su intención de derrotar a "los populistas", con el punto de mira puesto en la extrema derecha, favorita de todos los sondeos ya esté representada por Marine Le Pen, pendiente de una sentencia judicial, o por su delfín Jordan Bardella.

Pero también en la izquierda radical que encarna Jean-Luc Mélenchon, que también ha hecho pública su intención de presentarse a las presidenciales, en su caso por cuarta vez, tras haber sido tercero en las últimas.

Su paso adelante ha pillado a contrapié a otras figuras de la izquierda, que contaban con organizar unas primarias para concurrir unidos, pero que han visto ya como otras figuras de menor calibre, como los diputados Delphine Batho o Jérôme Guedj, han presentado ya sus candidaturas.

El campo conservador tampoco ha conseguido una candidatura unitaria. El principal partido de la derecha tradicional Los Republicanos acordó respaldar a su líder, Bruno Retailleau, pero le han surgido varias disidencias, como el alcalde de Cannes, David Lisnard o el presidente de la región Norte Xavier Bertrand.

El soberanista Nicolas Dupont-Aignan se presentará por cuarta vez, por segunda el populista François Asselineau, mientras que el ultraderechista Florian Philipot y la investigadora Clara Egger, también han lanzado sus campañas.