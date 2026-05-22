Fráncfort sube un 1,15 % ante cierto optimismo respecto a las negociaciones EE.UU. e Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió al cierre un 1,15 % hasta 24.888,56 puntos, y acumuló esta semana una ganancia de casi el 4 %.

Los mercados valoraron los comentarios del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respecto a avances en las conversaciones con Teherán.

No obstante, las posiciones entre EE.UU. e Irán están muy alejadas en asuntos como el uranio enriquecido y el estrecho de Ormuz, y por ello las expectativas de paz son muy cautelosas.

El mercado vio con optimismo que Irán dejara pasar 35 barcos por el estrecho de Ormuz, así como algunos datos de la economía alemana.

La confianza empresarial mejoró en Alemania en mayo, tras haber caído en marzo y abril, porque la economía alemana se estabiliza, aunque la situación continúa siendo frágil.

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La economía alemana creció un 0,3 % en el primer trimestre de 2026 respecto a los últimos tres meses de 2025, según datos definitivos.

El productor de semiconductores Infineon se disparó un 8 %, hasta 73,42 euros, máximo desde el año 2000, ante las subidas generalizadas del sector tecnológico en Europa.

Los servicios postales Deutsche Post DHL ganaron un 4,1 %, hasta 49,88 euros, después de que un analista de Deutsche Bank recomendara la compra de sus acciones y estableciera su cotización objetivo en 56 euros, ya que considera que la empresa de logística está bien posicionada en el incierto entorno macroeconómico y geopolítico actual con su programa de ahorro.

El fabricante de artículos deportivos Adidas avanzó un 3 %, hasta 154,50 euros.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius perdió un 2,8 %, hasta 38,78 euros, y su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cayó un 3,9 %, hasta 37,26 euros, por el reparto de dividendos.

El precio de una acción cae en bolsa el día que se reparte el dividendo. La bajada equivale al dividendo repartido porque ese dinero sale de la caja de la compañía y el valor contable de la empresa se reduce.

La compañía inmobiliaria Vonovia bajó un 5,2 %, hasta 21,12 euros, también por el reparto de dividendo, y la reaseguradora muniquesa Münchener Rück cedió un 1,1 %, hasta 469 euros.