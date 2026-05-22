Japón y EE.UU. refuerzan su cooperación frente al contrabando de drogas como el fentanilo

La Guardia Costera de Japón sostuvo que el narcotráfico marítimo "está experimentando un notable aumento en volumen y sofisticación de sus métodos, lo que genera sospechas sobre la participación de organizaciones criminales extranjeras", según afirmó a través de su perfil en la red social X.

En este contexto, el director de la Guardia Costera, Hiroaki Kanematsu, firmó en la Embajada de Estados Unidos en Tokio junto a la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense un documento destinado a desmantelar organizaciones criminales transnacionales, proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

El embajador estadounidense, George Glass, que estuvo presente en la firma, destacó que "se necesita trabajo en equipo para mantener las drogas fuera" de sus calles y de sus comunidades, y recordó que el año pasado Trump "declaró la guerra a quienes se lucran con la miseria causada por drogas como el fentanilo".

Posteriormente, el director de la oficina del DEA en Asia Pacífico, David King, dijo en declaraciones a medios como Nikkei que el fentanilo se está introduciendo de contrabando en Estados Unidos desde Japón, en la primera vez que las autoridades estadounidenses apuntan al país asiático como punto de tránsito para ese potente opioide sintético, calificado por Trump como "arma de destrucción masiva".