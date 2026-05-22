Kenia notifica resultados negativos en tres casos sospechosos de ébola

"Tres personas con antecedentes de viaje recientes desde la RDC que se presentaron en centros de salud con enfermedades no relacionadas fueron aisladas, evaluadas y sometidas a pruebas de la enfermedad por el virus del Ébola, dando todos los resultados negativo", informó el Ministerio de Salud keniano en un comunicado.

Otros cuatro contactos cercanos, que les habían acompañado al hospital, también recibieron un resultado negativo.

"Hasta el 21 de mayo de 2026, Kenia no ha reportado ningún caso confirmado de enfermedad por el virus del Ébola", incidió la nota.

Sin embargo, subrayó el "elevado riesgo" de importación de casos debido a la "estrecha conectividad regional" de Kenia a través del comercio, el transporte y el movimiento de población.

Por este motivo, las autoridades han intensificado "significativamente" sus medidas nacionales de preparación y respuesta frente al virus, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El brote, que se declaró el pasado día 15 en la provincia congoleña de Ituri (noreste), se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.