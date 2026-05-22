Kremlin dice desconocer de qué trata la película de Zviáguintsev, presentada en Cannes

"Como no sabemos de qué trata esta película ni su contenido, es difícil decir algo al respecto", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En cuanto a la posibilidad de su proyección en Rusia, afirmó que de eso se encarga el Ministerio de Cultura y no el Kremlin.

Zviáguintsev presentó este miércoles en Cannes 'Minotauro', una película con la que ataca la corrupción en Rusia, con el transfondo de la movilización de civiles para la guerra de Ucrania.

En 2021, estando en Alemania, el cineasta se contagió de covid, sus pulmones colapsaron y estuvo a punto de morir. Luego decidió no regresar a Rusia y su vida cambió por completo.

"La acción de este filme se sitúa en 2022, cuando ya hacía un año que yo me había ido de Rusia, pero es un país en el que he pasado 60 años de mi vida, así que conozco bien la corrupción que hay y creo que lo que cuenta la película es totalmente actual", explicó en rueda de prensa.

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'Minotauro' se centra en Gleb, un empresario de éxito, que vive en una ciudad indeterminada de Rusia. Por un lado empieza a tener problemas en su empresa por las movilizaciones para ir a la guerra de Ucrania y, por otro, sospecha que su mujer, Galina, le engaña.

Zviáguintsev se llevó el Premio del Jurado del Festival de Cannes en 2017 por 'Sin amor' ('Loveless') y su película era una de las más esperadas de la competición de este año del certamen francés.