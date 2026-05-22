La Bolsa de Londres sube un 0,22 % y el FTSE 250 recupera la marca de los 23.000 puntos

La subida de hoy, en línea con otras bolsas europeas y asiáticas, es interpretada como una respuesta a las perspectivas de un final cercano de la guerra contra Irán.

El índice principal, el FTSE 100 (o 'footsie'), aumentó 22,79 puntos, hasta los 10.466,26; pero fue el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- el que experimentó la mayor subida, de casi un 1 % (0,96 %), hasta los 23.167,47 enteros.

El FTSE 250 consiguió así recuperar la marca de los 23.000 puntos que perdió tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, mientras que el FTSE 100 todavía no logra situarse en los niveles previos al conflicto, cuando estaba por encima de los 11.000.

La principal beneficiada de hoy en Londres fue la compañía minorista de videojuegos Games Workshop Group, que escaló un 7,93 %, seguido de la inmobiliaria Rightmove, que aumentó un 7,25 % y la empresa química Croda International, que sumó un 4,29 %.

Por el contrario, entre las más perjudicadas estuvieron la empresa de equipamiento médico Convatec, cuyas acciones perdieron un 3,24 %, junto a la petrolera BP, que cayó un 2,48 % y la empresa de análisis financiero Experian, que se redujo un 2,04 %.