La Fuerza Aérea tailandesa compra dos aviones de transporte táctico Airbus C295

Bangkok ya cuenta desde 2016 con tres Airbus C295 operados por el Ejército tailandés para misiones de transporte de carga y tropas. La nueva pareja de aeronaves se incorporará a la 46.ª División, con base en Phitsanulok, en el norte del país.

Los aviones cuentan con capacidad para transportar 70 soldados o 49 paracaidistas, despegar y aterrizar en pistas no preparadas, realizar lanzamientos de carga y paracaidistas y, también, evacuaciones médicas.

Según indica la empresa, los aparatos se ensamblarán en las instalaciones de Airbus Defence and Space en la provincia española meridional de Sevilla y la primera entrega está prevista para el primer semestre de 2029.

Tailandia es uno de los siete países de la región Asia-Pacífico que operan este modelo.

Airbus contribuye a la industria de defensa tailandesa a través de una asociación con Thai Aviation Industries (TAI) para su apoyo en el mantenimiento de la flota C295 a través de medios de capacitación avanzados.