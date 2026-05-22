La retirada argentina de la OMS llega a los debates en la asamblea anual del organismo

Tres enmiendas a proyecto de resolución están sobre la mesa, entre ellas dos que simplemente dicen "tomar nota" de la comunicación argentina sobre su retirada y agregan que la OMS no considera deseable tomar otra medida que "dar siempre la bienvenida a la plena cooperación de Argentina en el trabajo de la organización".

Un tercer documento, propuesto por Paraguay, sí indica expresamente que la OMS "reconocería" la retirada de Argentina y añade que la organización estaría abierta a la reintegración del país del Cono Sur.

Al respecto de este debate, que podría prolongarse hasta el sábado, último día de la asamblea, la directora de Órganos Rectores de la OMS, Sigrid Kranawetter, aseguró en rueda de prensa que el uso del término "retirada" no es "jurídicamente correcto".

"La OMS no es un club social del que uno retira su membresía, es una organización como la ONU creada mediante una constitución y basada en el principio de universalidad", indicó la responsable de organización interna de la OMS.

Por tanto "no hay necesidad de que nadie que acepte la constitución de la OMS se retire de ella, porque no se renuncia a ninguna parte de la soberanía al aceptarla", afirmó.

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Kranawetter aseguró que dejar de participar en la OMS "es una prerrogativa soberana que un Estado puede ejercer en cualquier momento y no hay nadie que pueda impedírselo", pero que al mismo tiempo "no es realmente necesario que la asamblea se pronuncie sobre tal solicitud".

Agregó que si Argentina necesita ayuda "la OMS estará disponible", y subrayó que esto se hizo patente en el reciente brote del hantavirus en el crucero MV Hondius, que se sospecha se inició por el contagio de una pareja de turistas que antes de embarcar visitó zonas del territorio argentino donde este virus es endémico.