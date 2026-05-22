La UE cuestiona la independencia judicial de Turquía tras fallo contra el partido opositor

"La decisión del tribunal de anular los congresos ordinarios y extraordinarios del Partido Republicano del Pueblo (CHP), junto con las acusaciones, detenciones, procesamientos y destituciones previas de funcionarios electos y figuras de la oposición, incluido el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, suscita interrogantes sobre el estado de derecho, los derechos fundamentales, el pluralismo democrático y la independencia del poder judicial", señaló en un comunicado el Servicio de Acción Exterior de la UE.

La decisión judicial anunciada ayer por la corte local consideró totalmente nulo el resultado del congreso de la formación socialdemócrata en 2023 y anuló la elección de Özel y su ejecutiva, al considerar que hubo amaños en el congreso en el que fue elegido, en un nuevo golpe judicial al principal partido opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Tras el fallo, la UE dijo hoy que la oposición política "debe tener la libertad de operar, organizarse y participar en el proceso político sin temor a la represión".

"Los procedimientos legales y administrativos no deben utilizarse para intimidar a los partidos y políticos de la oposición, ni para obstaculizar su participación en el proceso político en igualdad de condiciones con los partidos gobernantes", agregó.

La diplomacia comunitaria se pronunció así ante la exigencia de que "Turquía mantenga los más altos estándares y prácticas democráticas" como país candidato a su adhesión en el bloque comunitario.

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"La democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales son esenciales para el proceso de adhesión a la UE", añadió el Servicio de Acción Exterior.

Según el CHP, la Constitución turca no da competencias a los tribunales para cuestionar procesos electorales, ya que es una tarea que corresponde a la Junta Electoral de la nación.

Desde las elecciones locales de 2024, en las que el CHP ganó frente al partido islamista AKP de Erdogan -su primera derrota en 23 años-, una veintena de alcaldes socialdemócratas han sido destituidos y detenidos por acusación de corrupción, incluido el regidor de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia en 2028.