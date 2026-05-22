La ultraderecha española pide retirar de camiseta del Athletic un mapa de Euskal Herria

Su portavoz parlamentario en Castilla y León, Carlos Pollán, ha suscrito un escrito remitido al CSD en el que critica la "connotación político-territorial" de incluir este símbolo que, a su juicio, "colisiona gravemente" con el artículo 2 de la Constitución y los estatutos de autonomía de Navarra, de Cantabria y, especialmente, de Castilla y León.

En su opinión, estos símbolos incumplen las directrices de la IFAB (International Football Board), organismo responsable de las reglas del juego, y vulnera la Ley del Deporte.

Por ello reclama a LaLiga y a la RFEF que ejerza sus "facultades supervisoras y disciplinarias" para prohibir de forma expresa el uso de la camiseta en el partido de este sábado, 23 de mayo, frente al Real Madrid, para garantizar "el escrupuloso cumplimiento del principio de neutralidad política en el deporte español”.

El Athletic Club de Bilbao presentó este miércoles su equipación para la temporada 2026-2027 bajo el lema 'Gure nortasuna' -"nuestra identidad" en castellano - que incluye, en su parte trasera, a la altura del cuello, un de las siete provincias de Euskal Herria, que abarca territorios de Navarra, Cantabria y Castilla y León.