Libertad condicional para un activista de la flotilla magrebí detenido en Túnez en marzo

La excarcelación de Amin se suma a la de otros dos activistas propalestinos a los que se les otorgó libertad condicional hace tres semanas, mientras que otros cuatro, cuya "liberación inmediata" exigió el Comité de Defensa de la Flotilla, permanecen encarcelados.

El pasado 16 de marzo, un juez del Polo Judicial Económico y Financiero de Túnez emitió la orden de prisión para los activistas -entre ellos, Wael Nawar, quien gestionaba las donaciones para la iniciativa humanitaria que se desarrolló entre septiembre y octubre pasados- "hayan sido interrogados", según la defensa.

Las autoridades judiciales abrieron entonces una investigación a la Flotilla del Magreb -cuya base central de operaciones en Túnez- por blanqueo de dinero y malversación de los fondos recaudados para la misión hacia Gaza, procedentes de donantes particulares, asociaciones y empresas.

La misión magrebí formó parte de la Global Sumud Flotilla, cuyos barcos permanecieron amarrados durante más de dos semanas en puertos tunecinos, donde establecieron una parada operativa en su travesía hacia Gaza -interrumpida en su tramo final al ser interceptados por las fuerzas israelíes en altamar-, días después de su partida desde Barcelona (España).

El paso por Túnez, establecido inicialmente para poco más de 24 horas, se prolongó por problemas sobrevenidos, entre ellos, dos ataques con drones que causaron diversos daños a las embarcaciones que requirieron reparación.

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Para el Comité de Defensa de la Flotilla, las detenciones de militantes propalestinos son "un acto de venganza con motivaciones políticas" que intenta "atacar al movimiento por Gaza".

Desde que los activistas fueron detenidos, se celebraron numerosos actos de protesta y manifestaciones para exigir su liberación, la última este mismo viernes, mientras Amin Benour comparecía ante el tribunal.