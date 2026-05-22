Los cuerpos de los 4 buzos italianos fallecidos en Maldivas serán repatriados este viernes

La empresa encargada de la repatriación, Maldives Inc., informó que los cuerpos serán enviados a las 22:10 (17:10 GMT) en un vuelo de Turkish Airlines vía Estambul.

Los cinco buzos italianos desaparecieron el 14 de mayo en una cueva submarina a 60 metros de profundidad conocida como Dhevana Kandu. La búsqueda por parte de las autoridades inició después de que estos no lograran salir a la superficie.

Un buzo de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF), Mohamed Mahudhee, falleció durante la misión de búsqueda.

El primer cuerpo en ser recuperado fue el del buceador italiano Gianluca Benedetti, cuyos restos fueron repatriados a Milán el pasado lunes.

Posteriormente, el gobierno italiano envió a las Maldivas a la Red de Alerta para Buzos (DAN), la cual localizó los cuerpos dentro de la cueva. La DAN realizó su última inmersión el jueves.

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Los objetivos de la inmersión de este viernes incluyeron la limpieza de la escena: la retirada de líneas guía temporales, referencias operativas y equipos colocados dentro del sistema de cuevas durante la fase de recuperación, así como la verificación y recuperación de otros elementos que pudieran ser relevantes para la investigación en curso, según informó la Dan en un comunicado.

La cueva donde ocurrió el incidente es descrita por las autoridades militares como un entorno de alto riesgo. Con una longitud aproximada de 60 metros y una profundidad de 60 metros.

El interior de la cueva presenta poca visibilidad y espacios cerrados, lo que la convierte en una zona de alto riesgo incluso para los buceadores más experimentados.