Nicolas Cage lleva el 'noir' al universo Marvel con un superhéroe listo para la jubilación

"Siempre vemos a Peter Parker como un chico joven descubriendo sus poderes. Pero la pregunta es: ¿cómo será cuando sea mayor? ¿Ese estrés le pasará factura? En esta serie vemos que no es un comienzo feliz. Está pasando por algo muy oscuro", detalla el actor conocido por sus actuaciones en las series 'New Girl' y 'Fargo'.

Aunque la serie evoca la atmósfera neoyorquina de los años 30, con imágenes icónicas como el Edificio Chrysler recortándose en el horizonte, el rodaje tuvo lugar íntegramente en Los Ángeles.

"El centro de Los Ángeles tiene partes que se parecen a la ciudad de Nueva York de 1930, incluso más que la Nueva York actual", señaló Morris.

Una de las innovaciones más llamativas de 'Spider-Noir' es la posibilidad de que el usuario elija cómo consumir la historia. La serie ofrece una versión en blanco y negro, fiel al estilo cinematográfico de la época, y otra a color con tonalidades "vibrantes y auténticas" que resaltan el trabajo de diseño de vestuario.

"Primero la vi toda en blanco y negro, y la vi a color. Percibes cosas distintas", comentó Morris, destacando que los colores "saltan de la pantalla" de una manera que no se siente artificial.

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Rodriguez añadió que verla a color es un reconocimiento al equipo artístico, ya que algunos personajes suelen vestir tonos rojos, naranjas y corales que aportan una narrativa visual diferente.

La serie de acción basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir llegará a la plataforma Prime Video para su estreno global el 27 de mayo.