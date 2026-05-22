Pashinián, entre los cinco líderes más favoritos de los rusos pese a tensiones con Moscú

De acuerdo con un sondeo, el primer lugar en la lista lo ocupa el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en el que confían el 75 % de los encuestados.

Le siguen los mandatarios de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev (25%), de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev (8%), y Pashinián, con un 7 %.

En los líderes de Azerbaiyán, Georgia y Kirguistán confían un 5 % de los rusos, y en los dirigentes de Turkmenistán, Tayikistán y Moldavia, un 4 %.

La encuesta pone de manifiesto que entre los jóvenes, la popularidad de Pashinián alcanza un 16%, mientras que entre los rusos de más edad se fía de su política solo un 1%.

Las autoridades rusas advirtieron hoy que Armenia no sólo tiene problemas con las flores, cuya exportación al mercado ruso fue suspendido este viernes, sino también con frutas y verduras, en medio de las tensiones políticas entre el Kremlin y Pashinián, quien buscará la reelección en los comicios parlamentarios del 7 de junio.

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Mientras, la Duma o cámara de diputados de Rusia acusó este viernes al primer ministro armenio de llevar a cabo una política inamistosa con Moscú.

El propio Pashinián aseguró hoy que su país no se verá arrastrado a una "campaña antirrusa" y calificó a Rusia de una superpotencia.

A la vez, reiteró que el país caucásico se guiará por sus intereses, sin menoscabar los de Rusia o enemistarse con Moscú.