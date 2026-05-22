Periodista colombiana Jineth Bedoya, premiada en España por su compromiso con D. Humanos

Oleaga era director financiero de El Diario Vasco, asesinado por la banda terrorista el 24 de mayo de 2001, y su periódico ha instituido este galardón con motivo del 25 aniversario del atentado, para reconocer a periodistas especialmente comprometidos con los derechos humanos.

Su viuda, Amaia Guridi, entregó este I Premio Santiago Oleaga a Jineth Bedoya, también activista contra la violencia sexual, un papel que decidió ejercer para ayudar a otras mujeres que han vivido experiencias dramáticas como la suya.

Bedoya, en este acto celebrado en la sede del diario en San Sebastián, dio las gracias a la viuda de Oleaga "por levantarse, por resistir, por ser valiente, por seguir en pie, por preservar la memoria, por las lágrimas, pero también por la esperanza".

"El terrorismo nos arrebata no solamente parte de la vida, sino la mitad del alma. Es muy difícil recoger los pedazos y dar el siguiente paso para seguir. A mí me mataron en vida el 25 de mayo del año 2000 y esta coincidencia de fechas no es una casualidad. Creo que es parte de la necesidad de seguir transformando este mundo", destacó la reportera colombiana.

Su lucha incansable ha puesto voz a muchas mujeres y el 25 de mayo, el día que fue secuestrada, torturada y violada masivamente por parte de paramilitares en una cárcel de Bogotá, adonde había acudido a realizar una entrevista, es ahora en Colombia el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual.

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Ese 25 de mayo es la fecha asimismo de la portada de El Diario Vasco, encabezada por el gran titular 'Santi, no te olvidamos', que el periódico publicó al día siguiente del atentado, cuando ETA le tiroteó por la espalda en el aparcamiento de un centro médico, y que ahora se ha impreso en una placa sobre acero como emblema del premio.

"Para mí -dijo Amaia Guridi a Jineth Bedoya- es un honor que el nombre de mi marido esté unido al tuyo".

ETA mató a Santiago Oleaga, pero no fue la única acción de la banda contra periodistas y medios de comunicación, su atentado ocurrió un año después de haber acabado con la vida del columnista del diario El Mundo José Luis López de Lacalle, y hubo otros ataques a comunicadores.

En el acto se habló del papel imprescindible del periodismo para combatir la desinformación, de la necesidad del periodismo en el presente y en el futuro, de mirar hacia adelante, pero también, de preservar la memoria. EFE