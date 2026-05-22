Presidencia palestina celebra condena internacional a Israel pero pide "mecanismos serios"

"La presidencia calificó la declaración como un paso importante en la dirección correcta y una firme postura en apoyo de la legitimidad internacional, rechazando las medidas unilaterales israelíes que socavan sistemáticamente la solución de dos Estados", aseguró la presidencia palestina en un comunicado.

En una declaración conjunta, los líderes de los citados países habían esgrimido que la violencia de los colonos "se encuentra en niveles sin precedentes" y señalaron directamente a las políticas y prácticas del Ejecutivo israelí que están "socavando la estabilidad y las perspectivas de una solución de dos Estados".

En este sentido, la presidencia palestina pidió hoy "traducir estas importantes posturas en medidas concretas que presionen a las autoridades" israelíes para que "cesen sus acciones que violan la legitimidad y el derecho internacional".

En la denuncia internacional, las potencias extranjeras también instaron a Israel a "respetar la custodia hachemita sobre los Lugares Santos de Jerusalén y los acuerdos históricos del 'statu quo'".

En paralelo, habían solicitado el levantamiento de las restricciones financieras impuestas a la Autoridad Palestina y reclamaron medidas que permitan aliviar la situación de la economía palestina.

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Asimismo, mencionaron el proyecto de desarrollo en la zona conocida como E1, un corredor estratégico cercano a Jerusalén Este que, según alertaron, "dividiría a Cisjordania en dos".