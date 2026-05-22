Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Von der Leyen y a Costa para la cumbre UE-México

Ciudad de México, 22 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes en el Palacio Nacional (sede del Poder Ejecutivo) de la capital del país a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, antes de iniciar la cumbre entre ambas delegaciones.