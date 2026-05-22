Treinta y seis candidatos de 12 países optan al Premio Princesa de Ciencias Sociales

Según el reglamento de la Fundación Princesa de Asturias, organismo que otorga los premios, este galardón está destinado a distinguir "la labor creadora y/o de investigación de la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos".

El pasado año fue distinguido con este premio el sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey por sus importantes aportaciones para la comprensión de las migraciones internacionales y sus consecuencias en la segregación urbana y la estratificación social, según valoró el jurado.

En las ediciones más recientes también fueron merecedores de este galardón el escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff; la historiadora francesa Hélène Carrère d´Encausse; el arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma o el economista indio Amartya Sen.

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales será el quinto de los ocho premios en fallarse este año, en el que estos galardones alcanzan su cuadragésimo sexta edición.

En las últimas semanas fueron distinguidos la cantante estadounidense Patti Smith, en la categoría de las Artes; la productora de animación japonesa Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la tecnología que permite la secuenciación de ADN de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala, en Investigación Científica y Técnica, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional.

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Aún quedarán por fallarse los premios de Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes de España en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Estos Premios los concede desde 1981 la Fundación del mismo nombre, que coincide con uno de los títulos que ostenta la heredera o el heredero de la Corona española.