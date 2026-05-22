Turquía cierra por decreto una de las universidades privadas más prestigiosas del país

El decreto, firmado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, retira la licencia de funcionamiento a la universidad, mencionando que la fundación de la que depende ya había sido intervenida por el Gobierno, sin dar más datos.

La intervención judicial de la fundación Bilgi se produjo en septiembre pasado como parte de un juicio por supuestas irregularidades financieras del conglomerado empresarial Can Holding, dueño de 121 empresas, entre ellas cuatro importantes canales de televisión, y desde 2019 también principal financiador de la universidad.

Sin embargo, en aquel momento continuaba sin cambios la actividad académica de la universidad Bilgi, que dispone de tres campus en Estambul, con ocho facultades, unos 20.000 estudiantes y un millar de docentes.

La universidad, que tiene cierta oferta en inglés y es parte de varias organizaciones académicas internacionales, cuenta como una de las más prestigiosas de Turquía en el ámbito privado y tiene también numerosas actividades culturales y sociales.

El Consejo Supremo de Enseñanza turco (YÖK) ha anunciado en un comunicado que tomará "de inmediato las medidas necesarias" para evitar problemas a los estudiantes y los docentes, pero sin especificar más detalles.