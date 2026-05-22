TUTTOFOOD 2026: una edición de récord con un 30% más de asistencia

TUTTOFOOD 2026 ha cerrado con cifras récord, registrando 123.000 asistentes totales a lo largo de los cuatro días de celebración; de los cuales 27.000 fueron visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 30 % en comparación con la edición de 2025. La participación de un número tan elevado de operadores profesionales (procedentes de los sectores de la industria, la distribución, el foodservice, la importación y las compras) demuestra la gran capacidad de la feria, organizada por segundo año por Fiere di Parma, para convertir la demanda global de alimentos de alta calidad en relaciones comerciales, acceso a nuevos mercados y desarrollo de negocio. Al mismo tiempo, confirma el creciente papel de TUTTOFOOD como plataforma económica internacional clave para el sector de la alimentación y bebidas.

Este éxito es el resultado de una alianza estratégica entre Fiere di Parma y Fiera Milano, con el apoyo internacional de Koelnmesse, organizador de la feria alimentaria más grande del mundo; Anuga, en Colonia. La edición de TUTTOFOOD 2026 ocupó 10 pabellones, con un total de 82.000 metros cuadrados de espacio de exposición completamente reservado (+15 %), acogió a 5.000 marcas (+20 %, de las cuales aproximadamente el 30 % eran extranjeras) y recibió a 4.000 responsables de compra internacionales de primer nivel.

España alcanzó este año una cifra récord de 182 empresas expositoras, lo que supone un nivel de participación sin precedentes y pone de manifiesto el creciente interés y compromiso del sector empresarial español en el evento.

Antonio Cellie, director general de Fiere di Parma, ha afirmado que: “las cifras y el feedback unánimemente positivo de expositores, responsables de compra, visitantes y asistentes habituales a las ferias alimentarias más importantes del mundo lo confirman: hemos llenado un espacio que, inesperadamente, estaba libre, creando un evento internacional completamente nuevo para el sector agroalimentario. Este evento refleja plenamente el saber hacer italiano en la organización de ferias sectoriales, ofreciendo una plataforma para que expositores de todo el mundo conecten con los mercados internacionales, dentro de un ecosistema de negocio totalmente integrado”.

“Hoy en día, las ferias ya no son solo escaparates de productos”, añade Cellie, “son centros de negocio donde las empresas evalúan la demanda internacional, desarrollan mercados, construyen relaciones comerciales y convierten las oportunidades en resultados económicos tangibles. El aumento del nivel de asistencia demuestra que las empresas y los operadores buscan espacios físicos y cualificados para navegar en un mercado global cada vez más fragmentado, selectivo y competitivo”.

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El crecimiento de la asistencia es especialmente significativo en el contexto actual de tensiones geopolíticas, aranceles, presión sobre los costes energéticos, volatilidad de las materias primas y reestructuración de las cadenas de suministro globales.

Responsables de compra de EE. UU., América Latina, Asia, el Golfo y países europeos como Francia, reconocen la gran reputación del ‘Made in Italy’ gracias a la innegable calidad de las materias primas, la autenticidad, la fiabilidad en la producción, una oferta distintiva y el valor gastronómico y cultural que conlleva. Un responsable de compras europeo destacó que aproximadamente el 70 % del negocio de su restaurante gira en torno a productos italianos, lo que demuestra que la cocina italiana se ha convertido en un elemento estructural de la oferta internacional de foodservice. Categorías italianas clave como el aceite de oliva, el vinagre balsámico, la harina, la pasta, las galletas y el chocolate se consideran insustituibles en muchos mercados. Para operadores como Cencosud (América Latina) y City Super Group (Hong Kong), Italia representa el principal mercado europeo de abastecimiento de productos alimentarios.

Un aspecto interesante es que la comida italiana no solo se percibe como clásica o tradicional, sino también como innovadora, capaz de experimentar y crear nuevas recetas culinarias, anticipándose a las tendencias.

En términos de innovación, Ben Costantini de Sesamers, empresa francesa que trajo consigo a la feria startups de siete países especializadas en plataformas de software, bebidas funcionales, salsas artesanales y maquinaria de procesamiento, afirmó: “TUTTOFOOD no es solo un lugar para vender los productos actuales; es donde la próxima generación de innovadores alimentarios encuentra su mercado”.

Tras el cierre de puertas de TUTTOFOOD, el Banco Alimentare Lombardia recogió aproximadamente 25 toneladas de alimentos de más de 600 empresas que donaron sus excedentes. Estos alimentos se distribuyeron a más de 1.000 organizaciones locales asociadas (comedores, centros de acogida, casas de familia, etc.), beneficiando a más de 200.000 personas necesitadas.

LA VISIÓN DE LOS COMPRADORES PRINCIPALES

Con una facturación anual de entre 81.000 y 84.000 millones de dólares, 75.000 empleados, una capitalización de mercado de unos 35.000 millones de dólares, más de 730.000 clientes y más de 330 centros de distribución en todo el mundo, Sysco es el mayor distribuidor de foodservice de EE. UU., enfocado en restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas y catering. Asiste a TUTTOFOOD por su alcance internacional, fundamental para establecer relaciones directas con productores y compradores. La subida de precios en EE. UU. no frena la demanda de productos de calidad. Los aranceles se consideran secundarios frente a la seguridad de la cadena de suministro. La sostenibilidad y la trazabilidad son cada vez más importantes como respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el suministro global de alimentos. Esta evolución de la demanda también impulsa el crecimiento de la comida italiana en EE. UU., llevando a Sysco a nombrar especialistas en productos italianos en todas las empresas de su grupo. Los consumidores estadounidenses reconocen y buscan productos italianos auténticos, incluidas las opciones premium, con una oferta más amplia que la tradicional: el mercado ya no es “étnico”, sino mainstream.

Uno de los mayores grupos de retail de América Latina, con sede en Santiago de Chile, con 50 años de historia. Opera en supermercados, hipermercados, centros comerciales, bricolaje/mejoras del hogar, grandes almacenes y servicios financieros en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia y EE. UU. Emplea a 100.000 personas, con 1.500 tiendas, una facturación de 17.000 millones de dólares y un EBITDA de unos 1.500 millones de dólares.

Asisten a TUTTOFOOD para crear surtidos internacionales para los lineales de América del Sur Se llevan del evento “un trozo de cada país europeo”, con un fuerte enfoque en la innovación. El objetivo declarado es ser los primeros en llevar a América del Sur las novedades presentadas en las áreas de Innovación de la feria, ya que describen a los consumidores latinoamericanos como cada vez más curiosos, abiertos a la experimentación e interesados en recetas que combinan ingredientes de múltiples países. Italia confirma su papel como referente estratégico europeo para la exportación de alimentos, mientras que crece el aprovisionamiento desde Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido y España, además de Tailandia, Corea y Australia. Perú es el mercado latinoamericano más dinámico, mientras que Argentina experimentó un aumento excepcional del +100 % en las importaciones de productos europeos en los últimos 12 meses. Como mensaje clave destacan que, a pesar de la ralentización del consumo, los alimentos europeos (y en particular los italianos) siguen siendo percibidos como sinónimo de calidad, innovación y diferenciación.

La unidad cash & carry del Grupo Carrefour, especializada en el suministro a operadores profesionales de foodservice. Aproximadamente el 95 % de su negocio está ligado a restaurantes, y dentro de esta cuota, alrededor del 70 % corresponde a productos italianos.

Promocash asiste a TUTTOFOOD para consolidar las relaciones con sus proveedores actuales e identificar nuevos productos y productores para sus lineales, aprovechando la oportunidad para probar y seleccionar nuevas líneas para el mercado francés. Italia es descrita como un referente esencial para el foodservice francés, especialmente en categorías como aceite de oliva, arroz, pasta, harina y conservas vegetales. Su objetivo declarado es “llevar el auténtico estilo italiano a Francia”, ofreciendo a los restauradores productos genuinos y que aún no están ampliamente disponibles a nivel local. La feria se considera estratégica porque permite a los compradores comparar numerosos productores de las mismas categorías de productos en un solo lugar, lo que facilita las evaluaciones de calidad, surtido y posicionamiento. También se destaca la exhaustividad de la exposición, que representa casi toda la gama de alimentos internacionales. Un ejemplo concreto: para un productor de harina italiano con el que Promocash colabora desde hace tres años y cuyos volúmenes siguen creciendo, se espera un aumento adicional del +30 % en las compras en 2026. En comparación con otras ferias internacionales como SIAL París, TUTTOFOOD se percibe como más accesible y funcional para los compradores, gracias a espacios bien organizados para reuniones y degustaciones, y a una gestión sencilla y eficiente de la experiencia ferial.

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