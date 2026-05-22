Un detenido y 9 embarcaciones rápidas incautadas por narcotráfico en Portugal

La Policía Judicial (PJ) lusa precisó en un comunicado que la operación tuvo lugar "en los últimos días", cuando revisaron 14 almacenes ubicados en las regiones de Lisboa, Leiria, Setúbal, Évora y Faro, al sospechar que desde ahí se proporcionaba "apoyo logístico a organizaciones criminales que usan embarcaciones de alta velocidad en el trasporte de grandes cantidades de droga".

Durante la operación, detuvieron a un hombre que se encontraba en uno de los almacenes y en posesión de aproximadamente 400 dosis de cocaína, explicó el cuerpo policial, que no precisó el peso e indicó que la investigación prosigue.

Asimismo, aprehendieron 3 motores de 300CV, dos camiones, tres generadores, cerca de 90.000 litros de combustible y herramientas usadas por las organizaciones criminales para "dificultar el trabajo de vigilancia de las autoridades policiales".

Esta operación fue desarrollada poco después de la entrada en vigor de una nueva ley impulsada por el Ejecutivo de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, para el control de embarcaciones de alta velocidad en Portugal, que contempla sanciones y un mayor control de las lanchas rápidas después de las restricciones impuestas en España.