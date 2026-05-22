Un exministro ucraniano ve a China como mediador y garante de un acuerdo de paz con Rusia

"China podría ser el garante en la parte rusa", afirmó Réznikov durante su intervención en un panel sobre la alianza entre Rusia y China en el marco del foro de seguridad Globsec, que se celebra en Praga hasta mañana.

Réznikov, que estuvo al frente de Defensa entre 2021 y 2024, matizó que aunque ese acuerdo de paz sería entre Rusia y Ucrania, "en realidad alguien debería ser el garante o mediador", y aventuró que ese papel corresponde a Pekín.

Con todo, aseguró que "no hay amistad entre China y Rusia" y que ese papel de mediador "es un interés temporal".

Para él, Pekín podría articular su diplomacia de distintas maneras, pero antes deberá decidir "si es en interés de China parar esta guerra o no; si es su interés comprar gas, petróleo y otros recursos baratos de Rusia, o empezar una comunicación con Europa separadamente, o quizás con EE.UU si se dan la mano".

El exministro afirmó que desde que China se convirtió en lo que llamó "hermano mayor" de Rusia, esa diferencia de estatus se nota en que en los tratados de cooperación firmados entre ambos países, Pekín tiene la capacidad de influir en Moscú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Yo veo a Pekín como el hermano mayor, que dirá a su hermano menor: 'Cálmate, chico'", dijo Réznikov.

"China no hará un esfuerzo especial para acabar el conflicto, porque se beneficia de mantener el conflicto activo entre Rusia y Europa, entre Rusia y EE.UU.", señaló por su parte Richard Weitz, director del Center for Political-Military Analysis en el Hudson Institute de Washington, también presente en ese panel.