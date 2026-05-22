Venezuela recibe 134 migrantes en primer vuelo procedente de Panamá y financiado por EEUU

En un mensaje en Telegram, el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela informó que en el avión llegaron 57 hombres, 30 mujeres y 47 menores de edad, "quienes al momento de desembarcar fueron recibidos bajo un esquema preventivo de seguridad ciudadana".

La cartera de Estado aseguró que se trató de un "esfuerzo" del Gobierno venezolano y su programa Gran Misión Vuelta a la Patria que ya suma 148 vuelos desde que se reactivó el programa estatal de retornos en enero de 2025, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Más temprano, el Servicio Nacional de Migración de Panamá indicó que este es el primer vuelo humanitario de retorno voluntario coordinado entre ambos países latinoamericanos con el financiamiento de Estados Unidos.

"Esta acción se ejecuta en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos de América", en julio de 2024, "fortaleciendo la cooperación internacional para atender los flujos migratorios irregulares y facilitar mecanismos de retorno seguro y asistido", agregó un comunicado oficial.

Al amparo del convenio con EE.UU., que establece que Washington paga los traslados, Panamá ha realizado decenas de vuelos de repatriación de ciudadanos indocumentados de varios países, incluidos venezolanos que triangulaban con Colombia para poder llegar a Venezuela dada la suspensión -entre julio de 2024 y mayo de 2025- de los vuelos directos entre el país centroamericano y Caracas.

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El pasado 11 de mayo, el Gobierno de Panamá abrió un período de tres días para que los venezolanos indocumentados que deseaban regresar voluntariamente a su país accedieran a vuelos sin costo para los migrantes, financiados por Estados Unidos.

La oficina de Migración pedía a los interesados presentar "su pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad de su país de origen, así como la documentación de sus acompañantes", pero si carecían de estos documentos podían permanecer en un albergue migratorio "mientras se le tramita el salvoconducto y se gestiona el boleto comercial correspondiente", de acuerdo con la información oficial.

No está claro cuántos venezolanos indocumentados hay ahora en Panamá.