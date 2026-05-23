Cuba recibe un donativo chino de 15.000 toneladas de arroz

Este envío, que arribó al puerto de La Habana en el buque Sunny Hong, forma parte de un total de 60.000 toneladas del cereal que continuará llegando gradualmente a la isla, un ejemplo del apoyo que ha prestado en los últimos años al país caribeño el Gobierno chino, en ámbitos como el alimentario y el energético.

La ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz, puntualizó que estas 15.000 toneladas serán distribuidas en todo el país, beneficiando a 9.6 millones de cubanos, así como a instituciones de la educación y la salud. Cuba recibió el pasado marzo otro envío de 15.600 toneladas de arroz de China.

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz. En 2024, China ya había concedido otra donación de 100 millones de dólares a la isla.

China ha prometido "seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades" a Cuba y ha expresado su oposición a la "interferencia por parte de fuerzas extranjeras" en la isla, refiriéndose a las presiones del Gobierno de Washington sobre La Habana con un bloqueo petrolero desde enero y otras medidas reforzadas contra sectores vitales de la economía.

En las últimas semanas, además, EE.UU. ha vuelto a poner las supuestas bases chinas en Cuba en el centro de las tensiones con La Habana, advirtiendo que “no tolerará” bases militares y centros de inteligencia de sus “adversarios” en la isla.

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Al respecto, Pekín señaló que “inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de EE.UU. contra Cuba”; mientras que La Habana afirma que estas acusaciones son “pretextos falaces” para tratar de justificar una posible intervención militar en la isla.

La economía de Cuba atraviesa una crisis severa y prolongada, con una contracción económica del 15% en los últimos cinco años, según reportes oficiales. La isla padece escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, junto a apagones masivos y una elevada inflación.

La Habana y Pekín mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla.