Detienen en Chipre a dos hombres sospechosos de terrorismo

Los arrestados, de 32 y 38 años, y que según la prensa local serían palestinos, comparecieron ante un juez del tribunal de distrito de Lárnaca que ordenó su puesto en prisión preventiva por al menos ocho días, anunció el portavoz policial Vyronas Vyronos.

Durante una serie de registros en varios inmuebles de Lárnaca, los agentes se incautaron de objetos que podrían emplearse en la fabricación de explosivos.

El diario 'Phileleftheros' apunta a que la cantidad hallada es considerable y que se realizan análisis para determinar la procedencia de los materiales.

Ninguno de los dos detenidos ha accedido hasta el momento a cooperar con los investigadores.

Mientras que el más joven reside legalmente en el país, las pesquisas apuntan a que el de 38 años se encuentra en situación irregular y habría entrado en territorio de la República de Chipre a través de la zona ocupada por Turquía en el norte de la isla.

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La investigación se extendió también a las inmediaciones de la base militar británica de Akrotiri, donde se incautaron objetos de interés para la causa.

En marzo, un dron de fabricación iraní se estrelló en esa misma zona y causó daños materiales.

El portavoz policial precisó que el caso se investiga en coordinación con otras autoridades chipriotas y organismos internacionales, aunque las pesquisas se concentran por el momento en el distrito de Lárnaca.