Ecuatoriana logra "Oscar Verde" por trabajo por los petreles del archipiélago de Galápagos

Una fuente de la Fundación de Conservación Jocotoco dijo este sábado a EFE que el premio a su Coordinadora de Conservación Marina, representa también un hito histórico para la conservación en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos y es el resultado de un trabajo conjunto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), el equipo de Jocotoco y la comunidad.

Desde la isla Santa Cruz, Sangolquí -que ha conseguido uno de los reconocimientos más importantes a nivel global en conservación- ha desarrollado su trabajo desde el territorio, contribuyendo a transformar una narrativa históricamente dominada por actores externos.

El galardón permitirá implementar una iniciativa enfocada en la protección de sitios de anidación de los petreles, ubicados en predios privados en la zona alta de la isla Santa Cruz, fuera del Parque Nacional Galápagos, un área históricamente poco atendida pese a su relevancia para la supervivencia de la especie.

Lisa Wheeler, Directora de Subvenciones de Whitley Fund for Nature, indicó que la visión de Sangolquí de inspirar a otros habitantes de las islas a actuar frente a la urgente necesidad de salvar al petrel, "al borde de la extinción", destacó y la llevó a obtener el premio.

Endémico de las islas Galápagos, el petrel pasa la mayor parte de su vida en el mar y regresa a tierra únicamente para anidar en madrigueras naturales.

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Su población continúa siendo vulnerable tras una fuerte disminución a finales del siglo XX, causada principalmente por depredadores invasores como las ratas, así como por la degradación del hábitat asociada a la expansión agrícola.

La Fundación Jocotoco en estrecha coordinación con la DPNG, trabajará directamente con propietarios locales para proteger nidos activos, implementar acciones de control de especies invasoras y fortalecer el monitoreo a largo plazo mediante cámaras trampa y tecnologías de rastreo satelital.

Recientes trabajos de campo han permitido identificar más de 70 nidos activos previamente no documentados en fincas privadas de Santa Cruz, lo que evidencia el papel clave de las comunidades locales en la conservación más allá de las áreas protegidas.

Jocotoco y sus socios comunitarios están liderando iniciativas similares en otras islas de Galápagos. Esto incluye la isla San Cristóbal, tanto en la propia Reserva Los Petreles de Jocotoco como en las fincas privadas que rodean dicha reserva.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 están declaradas por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.