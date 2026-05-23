Fallece el cineasta colombiano Esteban García, sobrino de Gabriel García Márquez

"Hoy honramos la vida y el legado de Esteban García Garzón, actor, guionista y director colombiano que dejó una huella invaluable en las artes escénicas y audiovisuales del país. Su talento, sensibilidad y compromiso con la cultura enriquecieron la memoria artística de Colombia y acompañaron a generaciones de espectadores y creadores", señaló la Secretaría en un mensaje publicado en X.

El cineasta es recordado por haber creado junto a su tío la Fundación FITI para impulsar las artes y el teatro y gracias a este trabajo realizó la primera adaptación teatral de la novela 'Cien años de soledad', del nobel de literatura colombiano, que fue presentada en Colombia y México.

García Garzón estrenó en 2022 el cortometraje invisibles en el Festival de Clermont-Ferrand (Francia). Ese mismo año la adaptación de su guion 'Fraternidad', que llegó a la plataforma HBO Max con el nombre de 'Las Iguanas'.

El Centro Internacional para el legado de Gabriel García Márquez lamentó "el fallecimiento de Esteban García Garzón, actor, director, guionista y realizador, miembro querido de nuestra comunidad, hijo de Eligio García Márquez y Myriam Garzón, y sobrino" del nobel de literatura.