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23 de mayo de 2026 a la - 17:25

Fallece el cineasta colombiano Esteban García, sobrino de Gabriel García Márquez

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Bogotá, 23 may (EFE).- El cineasta colombiano Esteban García Garzón, sobrino del nobel de literatura Gabriel García Márquez, falleció en Bogotá, confirmó este sábado la Secretaría de Cultura de la capital.

Por EFE

"Hoy honramos la vida y el legado de Esteban García Garzón, actor, guionista y director colombiano que dejó una huella invaluable en las artes escénicas y audiovisuales del país. Su talento, sensibilidad y compromiso con la cultura enriquecieron la memoria artística de Colombia y acompañaron a generaciones de espectadores y creadores", señaló la Secretaría en un mensaje publicado en X.

El cineasta es recordado por haber creado junto a su tío la Fundación FITI para impulsar las artes y el teatro y gracias a este trabajo realizó la primera adaptación teatral de la novela 'Cien años de soledad', del nobel de literatura colombiano, que fue presentada en Colombia y México.

García Garzón estrenó en 2022 el cortometraje invisibles en el Festival de Clermont-Ferrand (Francia). Ese mismo año la adaptación de su guion 'Fraternidad', que llegó a la plataforma HBO Max con el nombre de 'Las Iguanas'.

El Centro Internacional para el legado de Gabriel García Márquez lamentó "el fallecimiento de Esteban García Garzón, actor, director, guionista y realizador, miembro querido de nuestra comunidad, hijo de Eligio García Márquez y Myriam Garzón, y sobrino" del nobel de literatura.