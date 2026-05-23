Fiscalía mexicana cita a declarar a Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa acusados por EEUU

En un comunicado, la FGR informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que, “entre otras acciones”, las personas referidas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.
La Fiscalía no detalló fechas de comparecencia, calidad procesal de Rocha Moya y los otros citados ni si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias.
No obstante, precisó que actúa “con plena sujeción al debido proceso” y que seguirá informando “de manera transparente y oportuna” sobre los avances de las investigaciones.
La citación ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.
El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Tras conocerse el caso, Rocha Moya solicitó licencia temporal el 1 de mayo y afirmó que las acusaciones son “falsas y dolosas”, mientras el Gobierno federal ha insistido en que no extraditará a ninguno de los diez acusados hasta que las autoridades estadounidenses entreguen pruebas, mientras avanza en su propia investigación del caso.