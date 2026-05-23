La economía de Nicaragua ha crecido un promedio de 3,7 % en últimos 16 años

Este ritmo sostenido de crecimiento económico ha permitido a Nicaragua pasar de un PIB per cápita de 1.506,1 dólares en 2010 a 3.201,3 dólares en 2025, destacó el banco emisor del Estado.

No obstante, el PIB per cápita o ingreso por habitante en Nicaragua continúa siendo el más bajo del istmo centroamericano, según el estudio 'Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025)', elaborado por el economista nicaragüense exiliado Marco Aurelio Peña, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).

El ingreso por habitante de Nicaragua es 6,7 veces inferior al de Panamá, el más alto de la subregión, y 1,2 veces inferior al de Honduras, el segundo más bajo, según el economista, que basó su estudio en los datos oficiales de cada país.

Panamá, con un PIB per cápita de 19.802 dólares, tuvo el ingreso por habitante más alto de la región, y Honduras, con 3.637 dólares, el más bajo de acuerdo con el estudio.

El autor denominó al crecimiento de la economía nicaragüense como "la macroeconomía del espejismo" porque Nicaragua sigue teniendo el más bajo ingreso medio por habitante de Centroamérica y sus habitantes no cubren ni el 50 % del costo de la canasta básica con el salario mínimo promedio, que también es el más bajo de la región.

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Son las remesas familiares, que representan un 26,6 % del PIB, que funcionan como "salvavidas" en los hogares nicaragüenses, de acuerdo con Peña.