Abren los colegios electorales de Chipre para elegir al nuevo Parlamento

Los 1.217 colegios electorales repartidos en los seis distritos de la República de Chipre abrieron a las 07.00 hora local (04.00 GMT) y permanecerán accesibles durante 12 horas.

A la cita electoral están convocados 568.587 ciudadanos, entre ellos 859 turcochipriotas residentes en el territorio grecochipriota.

Los 19 partidos que concurren en esta contienda, el mayor número de formaciones políticas en la historia electoral del país, deberán superar el umbral del 3,6 % de los votos requerido para entrar en la Cámara de Representantes, el órgano parlamentario unicameral.

Según los últimos sondeos sobre la intención de voto, el conservador DISY y el comunista AKEL (ambos de la oposición) se mantendrán como las dos principales fuerzas parlamentarias, con un 22 % y un 20,4 %, respectivamente, aunque los dos partidos perderían apoyo respecto a 2021, cuando obtuvieron el 27,7 % y el 22,3 %.

Mientras, el ultranacionalista ELAM podría consolidarse como tercera fuerza con el 12,4 % de los votos, casi el doble del apoyo logrado hace cinco años, y desplazar al centrista DIKO, al que los sondeos atribuyen un 8,7 %.

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Por primera vez en la Cámara entrarían tres partidos nuevos: Democracia Directa, una formación antisistema encabezada por el eurodiputado y 'youtuber' Fidias Panayiotou, y el recientemente creado ALMA, con un 10,3 % cada uno; así como el europeísta Volt, de centroizquierda, con el 4,4 %.

Formaciones históricas como el socialista EDEK, el Movimiento Ecologista y el centrista DIPA quedarían fuera del hemiciclo.

El escrutinio comenzará tras el cierre de los colegios electorales, previsto para las 18.00 hora local (15.00 GMT), tras lo cual se conocerán las proyecciones de los sondeos a pie de urna.

Los primeros resultados se esperan una media hora después y los finales podrían conocerse hacia las 21.00 hora local (18.00 GMT).

El sistema político chipriota es presidencialista, por lo que estas elecciones no determinan el Ejecutivo, que recae en el presidente Nikos Jristodulidis, sino la composición de un Legislativo clave para la aprobación de leyes, reformas y presupuestos.

La República de Chipre celebró sus primeras elecciones legislativas el 31 de julio de 1960 y unas semanas después formalizó su independencia del Reino Unido.

Las negociaciones de paz entre grecochipriotas y turcochipriotas permanecen estancadas desde 2017. La isla sigue dividida entre la República de Chipre, miembro de la Unión Europea desde 2004, y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara.

Estas elecciones se celebran mientras Chipre ocupa la presidencia rotativa y semestral de la Unión Europea.