Al menos 4 muertos en un tiroteo en Kabul tras un ataque al hijo de un expolítico afgano

"Cuatro personas murieron en el incidente, incluidos el hijo de Allah Gul Mujahid, su guardaespaldas, una mujer civil y otro hombre civil", declaró a EFE el portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran.

El incidente tuvo lugar alrededor de mediodía cerca de una concurrida zona comercial y el mercado de cambio de divisas más grande de Afganistán, en pleno centro de la capital.

Según el portavoz policial, dos personas han sido detenidas en relación con el tiroteo. "Uno de los atacantes fue arrestado mientras se encontraba herido y un sobrino de Allah Gul Mujahid también ha sido puesto bajo custodia", señaló.

"La información preliminar indica que el incidente se originó por una disputa personal, mientras que las investigaciones policiales siguen en curso", afirmó Zadran.

Allah Gul Mujahid, un conocido exparlamentario afgano, se encuentra actualmente recluido en una prisión del Gobierno talibán en Kabul tras regresar de Turquía, supuestamente en relación con un caso de disputa personal relacionado con un asesinato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de haber regresado a Afganistán bajo una promesa de amnistía del régimen, el expolítico fue encarcelado bajo cargos de un asesinato del pasado derivado de disputas personales.

Organización internacionales como Human Rights Watch (HRW) han denunciado sistemáticamente que estas acusaciones son una fachada utilizada por el Gobierno talibán para burlar sus propias promesas de amnistía y neutralizar a figuras influyentes de la oposición.