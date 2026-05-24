Bolivia recibe de Perú donación de cuatro toneladas de alimentos para ciudades bloqueadas

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la cooperación llegó en un avión militar desde Perú, tras responder el Gobierno de Lima "de manera inmediata y solidaria a la solicitud formulada por el Estado boliviano".

La Cancillería agradeció "la voluntad de cooperación demostrada en este operativo, que refleja los principios de solidaridad, integración regional y apoyo mutuo entre ambos Estados", según un comunicado de la entidad.

Asimismo, anunció que en las siguientes horas otro vuelo proveniente del sur de Perú trasladará hasta La Paz a medio centenar de bolivianos varados en la ciudad peruana de Puno y en la zona fronteriza.

El Ministerio de Exteriores destacó que "esta importante e inmediata respuesta humanitaria del Gobierno peruano" materializará el transporte aéreo de los bolivianos afectados por el corte de rutas.

Los bloqueos realizados por los campesinos aimaras han cortado principalmente una carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano.

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En medio del conflicto, Bolivia también ha recibido la cooperación del gobierno de Argentina, que prestó hace unos días dos aviones militares para trasladar carne a La Paz y El Alto desde la ciudad oriental de Santa Cruz.

Además, el Gobierno de Chile envió la semana pasada ayuda humanitaria a Bolivia equivalente a 480 cajas de alimentos.

Asimismo, Estados Unidos anunció el sábado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz.

Las carreteras de Bolivia amanecieron este domingo con 59 bloqueos instalados en seis de las nueve regiones del país, principalmente en la zona andina, tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días por los campesinos que exigen la renuncia de Paz.