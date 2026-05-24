El Ejército libera en el noreste de Nigeria a 92 civiles secuestradas por yihadistas

El operativo se desarrolló este sábado en la carretera Buratai-Kamuya, en el área de gobierno local de Biu, situado en el estado de Borno, afirmó en un comunicado el teniente coronel Sani Uba, portavoz de la Operación Hadin Kai, desplegada en el noreste del país para combatir el yihadismo.

Las 92 víctimas estaban secuestradas por terroristas del grupo yihadista Boko Haram y de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

Los yihadistas fueron sorprendidos "obligando a civiles y vehículos a abandonar la carretera y adentrarse en la maleza circundante", explicó Uba.

Los soldados -prosiguió- "se enfrentaron a los terroristas y los obligaron a abandonar a sus cautivos y huir en desbandada. Se logró rescatar a las 92 víctimas secuestradas (52 hombres, 33 mujeres y 7 niños), junto con 8 vehículos.

Para impedir el avance de las tropas, los terroristas en fuga colocaron tres artefactos explosivos improvisados en la zona, pero "el plan fracasó por completo" porque los artificieros del Ejército desactivaron esas bombas, indicó el portavoz.

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"Los civiles rescatados fueron reunidos, recibieron asistencia inmediata y fueron escoltados por las tropas hasta Damaturu (capital del estado vecino de Yobe), donde fueron liberados para continuar su viaje", agregó, al asegurar que Ejército no registró baja alguna.

"Cualquier intento de los terroristas de dañar, secuestrar o intimidar a civiles -advirtió- será respondido con una fuerza rápida y abrumadora".

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.