El presidente Tinubu buscará en Nigeria un segundo mandato en las elecciones de 2027

Elegido presidente por primera vez en 2023, el mandatario, de 74 años, recibió el certificado como "candidato presidencial" del APC en una ceremonia en el Centro Internacional de Conferencias Bola Ahmed Tinubu de la capital, Abuya.

Tinubu se impuso en las elecciones primarias celebradas este sábado en todo el país a un único oponente, el poco conocido empresario Stanley Osifo, que pagó 100 millones de nairas (unos 73.000 dólares) por el derecho a competir contra el presidente.

El jefe de Estado logró una abrumadora victoria al cosechar 10,9 millones de votos, mientras que Osifi sólo obtuvo 16.503.

Pese a la falta de más candidatos y la enorme diferencia entre Tinubu y Osifi, el partido gubernamental celebró el proceso como una prueba de democracia interna.

"La democracia no se sostiene con ruido, especulación ni plataformas prestadas. Se sostiene con ciudadanos que participan, miembros del partido que creen en ella, instituciones que perduran, la participación ciudadana y una familia política arraigada en el pueblo", declaró el propio Tinubu tras votar el sábado.

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"Juntos, seguiremos renovando la esperanza, fortaleciendo nuestra democracia y construyendo una Nigeria más fuerte para todos", añadió el presidente en la red social X.

Tinubu parte como favorito para ganar las elecciones de enero de 2027, frente a una oposición debilitada y dividida.

El APC controla 31 de los 36 estados de Nigeria, el país más poblado de África más de 240 millones de habitantes y una de las principales economías del continente, además de destacar como gran productor de petróleo.

En su primer mandato, Tinubu ha aprobado una serie de reformas destinadas a impulsar la economía y tranquilizar a los inversores internacionales.

Sin embargo, la inflación llegó a superar el 30 % en 2024 y aún se situaba en algo más del 15 % el pasado abril.

Además, más del 60 % de los nigerianos vivían por debajo del umbral de pobreza en 2025, según el Banco Mundial (BM).