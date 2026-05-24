El Reino Unido alcanza los 30,5 grados en plena ola de calor y prevé temperaturas récord

La Oficina Meteorológica británica (Met) confirmó que varias zonas de Inglaterra se encuentran oficialmente bajo condiciones de ola de calor, entre ellas varios puntos de Londres y de los condados de Oxfordshire, Essex y Kent, donde hoy se registró el valor máximo.

Para declarar oficialmente una ola de calor en el Reino Unido, las temperaturas deben superar umbrales que oscilan entre los 25 y los 28 grados según la zona durante al menos tres días consecutivos.

Las previsiones apuntan a que mañana lunes, día festivo en este país, podrían alcanzarse temperaturas en torno a los 33 o 34 grados, lo que haría probable superar el récord para el mes de mayo, actualmente fijado en 32,8 grados, registrado en 1944.

Las autoridades sanitarias mantienen avisos ámbar por impacto en la salud en varias regiones del centro, este y sur de Inglaterra, mientras que, por su parte, sectores como el turismo y la hostelería se están viendo beneficiados económicamente por el repunte de las temperaturas.