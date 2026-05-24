La reina Sonia de Noruega estará de baja una semana por una afección cardiaca

"La reina necesita descansar y un ajuste de su medicación", indicó la Casa Real de Noruega, que precisó que tras haber sometido a la monarca a pruebas médicas en el Hospital Nacional de Oslo estará de baja médica una semana.

La reina noruega, que acusa problemas cardiacos, no necesitará ser hospitalizada pero permanecerá sin actividad durante una semana en su residencia, según la nota de la Casa Real de Noruega.

"La reina tiene buen ánimo", abundó el comunicado de la Casa Real, en el que se precisó que la monarca, que cumplirá 89 años el próximo mes de julio, no llevará a cabo las actividades que tenía previstas, como la visita que iba a realizar a la región de Vestland.

"Su majestad el rey desarrollará la visita como estaba previsto en el buque real", precisó la Casa Real, en alusión al rey Harald V de Noruega.