La suma letal de calor, alta humedad y falta de viento: lo que debe evitarse en un Mundial

"Es el momento en el que el cuerpo sufre una mayor agresión exterior", advierte el catedrático español de Medicina del Deporte Pedro Manonelles ante la proximidad del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, donde se prevé que muchos partidos se disputen bajo exigentes condiciones meteorológicas.

Un reciente informe del grupo de científicos World Weather Attribution (WWA) señala que 26 encuentros se jugarán probablemente cuando se sobrepasen los 26 grados de temperatura de globo de bulbo húmedo (WBGT), umbral a partir del cual se recomiendan medidas de seguridad, y cinco partidos cuando el WBGT sea de 28 grados -equivalente a unos 38 grados en calor seco o 30 en condiciones de alta humedad-, que los sindicatos de futbolistas consideran inseguro para jugar.

"Las condiciones ideales para un Mundial", señala Manonelles, "serían las de la primavera europea y con los partidos a las ocho de la tarde. Pero el partido toca cuando toca y las condiciones ideales no existen casi nunca".

Muchos países, incluido España, tienen zonas que puede reunir esa combinación peligrosa de calor, humedad y falta de viento, advierte el especialista.

Ante el Mundial, este catedrático de la UCAM, opina que "hay que tomar medidas importantes para evitar incidentes entre los deportistas" y hacerlo desde antes de la competición con un buen proceso de aclimatación.

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"Hay que viajar al lugar de la competición bastantes días antes de que empiece porque el cuerpo tiene la capacidad de hacer modificaciones para soportar diferentes circunstancias, pero hasta cierto punto y con un tiempo determinado. No se adapta en dos o tres días", señala.

También es fundamental, señala, "la hidratación en relación con el esfuerzo". El doctor celebra las pausas que ahora se hacen en los partidos para que los jugadores se refresquen, pese a que "los dirigentes del fútbol eran muy reticentes a medidas de esta naturaleza".

Pero hay que hacer, advierte, una pauta de hidratación adecuada: no solo con agua, sino con bebidas que contengan sodio, que se pierde con el sudor, y una cantidad de hidratos de carbono para mejorar el aporte energético.

Este experto recuerda que hay deportes en los que una prueba puede aplazarse en determinadas condiciones térmicas, pero en un Mundial de fútbol es más delicado por las consecuencias para la programación del torneo y la transmisión televisiva.

Las equipaciones tienen también su importancia, señala: todas las selecciones mundialistas vestirán con seguridad tejidos transpirables que permiten la circulación del aire y facilitan la evaporación del sudor.

Pero no siempre se tiene en cuenta el color de las camisetas, dice pensando en el combinado de Nueva Zelanda, cuya primera equipación es totalmente negra, "muy poco apropiada para el calor". Otras selecciones con camisetas oscuras son Francia, Japón o Arabia Saudí.

También observa la particularidad de que los futbolistas no puedan llevar gorra (salvo el portero, que rara vez golpea el balón con la cabeza), que es una medida de protección importante frente al calor.

"Proteger la cabeza es proteger el cerebro, que es extraordinariamente sensible a cualquier agresión, incluida la térmica", indica.

Lo que sí puede hacerse, añade, es instruir a los futbolistas o estar atentos ante cualquier manifestación de cansancio extremo o malestar para sustituirlos, llevarlos a un ambiente refrigerado y evitar el temido golpe de calor, "una situación extremadamente grave con una mortalidad altísima".

Las señales que encienden la luz de alarma son la fatiga, la desorientación y el mareo, porque el sistema nervioso central se ve rápidamente afectado. También los calambres musculares.

¿Y qué pasa con el público de los estadios?

"Los espectadores no tienen el mayor desencadenante del problema, que es el ejercicio, pero la gente está muy junta, quizá en una zona sin sombra. Tal vez ha consumido alcohol, que favorece la deshidratación... Hay que tener cuidado y hacer una llamada de atención", avisa.

"Esto sería una medida de salud pública que correspondería a las autoridades sanitarias de la zona. Pero si un espectador experimenta algún síntoma debe comunicarlo inmediatamente a los servicios médicos de los estadios y no seguir exponiéndose a una temperatura elevada", agrega.

En un contexto de cambio climático, Pedro Manonelles considera que este es un factor que habría que tomar en consideración en el momento de elegir la sede y las fechas de un Mundial.

"Si nos preguntan como médicos, lo más apropiado sería hacerlo en otras fechas. Pero somos conscientes de que la política y la economía tienen mucho poder. Habría que parar todas las ligas. Es muy difícil que las organizaciones médicas tengamos fuerza suficiente para alterar la situación", dice.

"Se producen avances, como la pausa de hidratación, que era impensable hace años. Pero ajustar el Mundial a unas fechas más adecuadas es muy complicado. Sería impensable, vamos", señala el catedrático.