Las campañas colombianas bailan al ritmo de 'jingles' pegadizos de reguetón y pop

Con la arraigada costumbre colombiana de que los actos políticos comiencen más tarde de lo previsto, los animadores de los mítines aprovechan los largos minutos de espera para repetir una y otra vez los himnos de campaña, facilitando que muchos asistentes terminen aprendiéndose las letras y coreándolas durante los eventos.

Uno de los candidatos que más ha explotado este recurso es el candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella, cuyos mítines están acompañados por 'Póngale la raya al tigre', un tema repetitivo de ritmo urbano que se mezcla con imágenes de esos felinos musculosos bailando reguetón en las pantallas gigantes de los eventos políticos.

"Tigre que ruge y muerde, tigre que nada teme", dice una de las canciones, mientras otra coreada por los asistentes repite la clásica barra futbolera 'Decime qué se siente' adaptada al presidente colombiano, Gustavo Petro: "Petro, decime qué se siente, tener al tigre frente a vos".

La estética hiperbólica, los animales generados con inteligencia artificial y los ritmos cercanos al reguetón forman parte de una estrategia pensada para viralizar fragmentos en redes sociales y reforzar la imagen de fuerza del candidato.

Por su parte, el senador Iván Cepeda del partido oficialista Pacto Histórico, favorito en las encuestas, ha llevado a su campaña sonidos de flautas y percusiones inspirados en músicas indígenas, en aparente referencia a su fórmula vicepresidencial, la congresista indígena Aída Quilcué.

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Uno de sus temas, 'El poder de la semilla', mezcla referencias al campo y al movimiento popular: "Que lo escuche todo el mundo, desde el campo a la ciudad; cuando el pueblo se levanta nadie lo puede parar".

La candidata Paloma Valencia, tercera en las encuestas, ha apostado por melodías pop y estribillos fáciles de recordar. "Orden, firmeza y corazón, Paloma presidente por una gran nación", dice uno de sus temas, mientras otro insiste: "Una mujer a la presidencia, Paloma Valencia".

Otro de sus jingles, 'Colombia despierta', utiliza sonidos cercanos al pop colombiano y al vallenato moderno, con letras optimistas y repetitivas: "Con trabajo y firmeza vamos a cambiar, un país unido que quiere avanzar".

Aunque los jingles políticos forman parte de la tradición electoral colombiana desde la llegada de la radio en 1929, expertos coinciden en que esta campaña muestra cambios inéditos: la incorporación de ritmos urbanos, estrategias pensadas para TikTok y el uso masivo de herramientas de inteligencia artificial para producir canciones, videos e imágenes de campaña.

La tendencia ya se había visto en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, especialmente entre candidatos al Congreso con fuerte presencia digital, como el creador de contenido Edwin Brito, conocido como 'Pechy Player', cuyo jingle de tono antipolítico se viralizó ampliamente en redes sociales pese a que no consiguió un escaño en el Senado.

Ahora, a una semana de las elecciones, las campañas parecen haber convertido la música en una pieza central de su estrategia de comunicación, en una mezcla de propaganda, entretenimiento y contenido pensado para circular en redes sociales.