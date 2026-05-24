Macron: El bombardeo ruso en Ucrania muestra "el callejón sin salida" de la guerra

"Los ataques rusos se suceden contra objetivos civiles en Ucrania, como nuevamente esta noche. Francia condena este ataque y el uso del misil balístico Oreshnik, que no hacen más que reflejar una forma de huida hacia adelante y el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia", manifestó Macron en sus redes sociales.
Ante estos ataques rusos, el jefe del Estados francés reiteró la "determinación" de Francia "para seguir apoyando a Ucrania, para hacer todo lo posible por una paz justa y duradera y para reforzar la seguridad de Europa".
El ataque ruso dañó "docenas de edificios residenciales y varias escuelas", denunció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que acusó directamente en sus redes sociales al inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, de golpear a civiles.
La Fuerza Aérea de Ucrania informó en un parte de que en este bombardeo Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos.
Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como "principal objetivo Kiev", según la Fuerza Aérea de Ucrania.