Marco Rubio expresa su respaldo al Gobierno libanés y condena las amenazas de Hizbulá

El jefe de la diplomacia estadounidense emitió un comunicado en repuesta a las declaraciones del líder de Hizbulá, Naim Qassem, quien pidió este domingo a las autoridades libanesas que abandonen las negociaciones directas con el Estado judío y advirtió que el pueblo tiene el derecho de "salir a las calles para tumbar el Gobierno".

"Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el imprudente llamamiento de Hizbulá a derrocar al gobierno democráticamente elegido del Líbano", declaró Rubio.

Acusó además al grupo islamista de emprender "una campaña deliberada para desestabilizar el país" en medio del diálogo entre el Líbano e Israel.

"Hizuolá ha ignorado los reiterados llamamientos del Gobierno legítimo del Líbano para que cese sus ataques y respete el alto el fuego. En cambio, ha continuado atacando posiciones israelíes y trasladando combatientes y armamento al sur del Líbano", dijo.

Rubio subrayó que Estados Unidos respalda al Gobierno del Líbano en su intento por "restaurar su autoridad y construir un futuro mejor para todo su pueblo" y avisó de que "no permitirá que las amenazas de violencia y derrocamiento de Hizbulá tengan éxito".

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La semana pasada, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego 45 días más, sin embargo, el Estado judío continúa atacando el territorio libanés diariamente.

Hizbulá no participa en las conversaciones en marcha entre el Líbano e Israel, cuya próxima ronda tendrá lugar los próximos 2 y 3 de junio en Washington, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo.