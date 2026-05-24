Medvédev dice que el “duro“ ataque nocturno en Ucrania fue una represalia por Lugansk

Según escribió Medvédev en Telegram, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su equipo “provocaron una dura respuesta de Rusia con sus ataques terroristas contra niños”.

“Al parecer, fue intencional. Necesitaban que se lanzaran bombardeos aéreos masivos contra las estructuras de Kiev”, afirmó y agregó que así “es más fácil pedir dinero y armas” a los socios extranjeros de Ucrania.

Rusia empleó en su bombardeo en la noche del sábado a este domingo el misil hipersónico Oréshnik contra Kiev, en un ataque que causó dos muertos y 56 heridos sólo en la capital del país, según las autoridades ucranianas.

El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, aseguró que ese misil figuraba entre los 690 sistemas de ataque, en su mayoría drones, empleados por Rusia en su bombardeo.

Las autoridades rusas dieron previamente por concluidas las labores de búsqueda y rescate en Lugansk, región anexionada por Moscú, donde fallecieron 21 personas y más de 40 resultaron heridas en un ataque ucraniano ocurrido en la noche del jueves al viernes.